СК РФ возбудил дело по статье о терроризме после нападений на участки в Абхазии

Серия нападений на избирательные участки произошла в Абхазии в ходе второго тура президентских выборов. Пострадавшими стали в том числе и россияне с абхазским гражданском. Следственный комитет РФ завёл несколько уголовных дел.

На одном из участков вооружённые люди даже открыли огонь, что привело к панике среди избирателей и членов избиркома. Злоумышленники скрылись с места происшествия, попытавшись ускользнуть через перекрытый блокпост в районе «Мюссера». На данный момент несколько нападавших задержаны, остальные находятся в розыске. Личность одного из них установлена.

«Следственным комитетом России по фактам совершённых правонарушений и преступлений в отношении граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии, возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса РФ, в том числе по статье «терроризм», — гласит сообщение.

Одно из нападений с применением оружия. Видео © Telegram / ЧП Абхазия