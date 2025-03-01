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1 марта, 20:14

СК РФ возбудил дело по статье о терроризме после нападений на участки в Абхазии

Серия нападений на избирательные участки произошла в Абхазии в ходе второго тура президентских выборов. Пострадавшими стали в том числе и россияне с абхазским гражданском. Следственный комитет РФ завёл несколько уголовных дел.

На одном из участков вооружённые люди даже открыли огонь, что привело к панике среди избирателей и членов избиркома. Злоумышленники скрылись с места происшествия, попытавшись ускользнуть через перекрытый блокпост в районе «Мюссера». На данный момент несколько нападавших задержаны, остальные находятся в розыске. Личность одного из них установлена.

«Следственным комитетом России по фактам совершённых правонарушений и преступлений в отношении граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии, возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса РФ, в том числе по статье «терроризм», — гласит сообщение.

Одно из нападений с применением оружия. Видео © Telegram / ЧП Абхазия

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Напомним, что права граждан нарушались в Абхазии и во время первого тура президентских выборов. Личности виновных установлены.

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Telegram / ЧП Абхазия

Тимур Хингеев
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