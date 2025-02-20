В СК РФ заявили о нарушении прав избирателей на выборах президента Абхазии

СК РФ удалось установить личности некоторых лиц, давивших на жителей Гагрского района Абхазии с целью заставить их отказаться от голосования на выборах президента страны. Преступной группой из нескольких десятков человек руководил Дима Ардзинба, также там заметили Масика Шакрыла. Об этом сообщила пресс-служба следственного ведомства.

«19 февраля в населённых пунктах посёлка Цандрипш Гагрского района группа лиц из нескольких десятков человек, прибывших ориентировочно на 20-ти машинах, оказывала давление на глав местных сельских поселений с целью склонить местное армянское население к отказу от участия в выборах; среди этих лиц в качестве лидера был Дима Ардзинба, а также Масик Шакрыл и иные лица», — говорится в публикации.

Согласно УК РФ, иностранцы, совершившие преступление вне России, но против российского гражданина будут подлежать уголовной ответственности. СК РФ назначил необходимые экспертизы, включая лингвистические, и подготовил запрос о правовой помощи.