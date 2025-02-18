В Абхазии объявили дату второго тура голосования на президентских выборах

Напомним, что в первом туре президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба набрал 46,38% голосов. За ним идёт оппозиционер Адгур Ардзинба — свыше 36%. В связи с тем, что ни один из кандидатов не получил более 50% голосов, в республике ранее пообещали провести второй тур выборов.