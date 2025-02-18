В Абхазии объявили дату второго тура голосования на президентских выборах
ЦИК: Второй тур выборов президента Абхазии состоится 1 марта
Центральная избирательная комиссия Абхазии приняла решение о проведении повторного голосования по выборам президента республики 1 марта. Об этом информирует пресс-служба ЦИК.
«Решением ЦИК Республики Абхазия повторное голосование по выборам президента Республики Абхазия назначено на 1 марта 2025 года», — говорится в сообщении комиссии.
Напомним, что в первом туре президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба набрал 46,38% голосов. За ним идёт оппозиционер Адгур Ардзинба — свыше 36%. В связи с тем, что ни один из кандидатов не получил более 50% голосов, в республике ранее пообещали провести второй тур выборов.
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