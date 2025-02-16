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16 февраля, 10:19

Гунба набрал 46,38% голосов в первом туре выборов президента Абхазии

Политик Бадра Гунба. Обложка © ТАСС / Кирилл Зыков

Политик Бадра Гунба. Обложка © ТАСС / Кирилл Зыков

Первое место на выборах президента Абхазии получил политик Бадра Гунба, который набрал более 46 процентов голосов. За ним идёт оппозиционер Адгур Ардзинба — свыше 36 процентов. Об этом рассказал председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан после подсчёта всех бюллетеней.

«На выборах президента Абхазии лидирует Бадра Гунба с 46,38%, вторым идёт Адгур Ардзинба с 36,92%», — сказал он.

Тройку замыкает экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба — 7,53 процента. Четвёртым стал представитель Абхазии в России Олег Барциц, а пятым председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

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Напомним, что сейчас в Абхазии проходят выборы президента. Итоговая явка жителей составила 65 процентов. На пост главы претендуют всего пять человек. Среди них Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц, Бадра Гунба и Адгур Хурхумал.

Наталья Афонина
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