Гунба набрал 46,38% голосов в первом туре выборов президента Абхазии

Первое место на выборах президента Абхазии получил политик Бадра Гунба, который набрал более 46 процентов голосов. За ним идёт оппозиционер Адгур Ардзинба — свыше 36 процентов. Об этом рассказал председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан после подсчёта всех бюллетеней.

«На выборах президента Абхазии лидирует Бадра Гунба с 46,38%, вторым идёт Адгур Ардзинба с 36,92%», — сказал он.

Тройку замыкает экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба — 7,53 процента. Четвёртым стал представитель Абхазии в России Олег Барциц, а пятым председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.