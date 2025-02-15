В Абхазии завершилось голосование на досрочных выборах президента
На выборах президента Абхазии завершилось голосование, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.
Итоговая явна составила 65%. ЦИК уже приступил к подсчёту голосов. Предварительные итоги голосования станут известны 16 февраля.
На должность президента Абхазии претендуют пять человек: бывший вице-премьер страны Адгур Ардзинба, экс-председатель абхазской Контрольной палаты Роберт Аршба, бывший торговый представитель республики в России Олег Барциц, вице-президент Бадра Гунба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва выделила 100 млн рублей для поддержки бизнеса в Абхазии. Для этого был создан специальный фонд, инициатива открытия которого исходила от Бадры Гунбы.
ТАСС / Егор Алеев