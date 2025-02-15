Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 февраля, 20:25

В Абхазии завершилось голосование на досрочных выборах президента

На выборах президента Абхазии завершилось голосование, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

Итоговая явна составила 65%. ЦИК уже приступил к подсчёту голосов. Предварительные итоги голосования станут известны 16 февраля.

Рычаг «мягкой силы». Как Турция и США пытаются увести Абхазию у России
Рычаг «мягкой силы». Как Турция и США пытаются увести Абхазию у России

На должность президента Абхазии претендуют пять человек: бывший вице-премьер страны Адгур Ардзинба, экс-председатель абхазской Контрольной палаты Роберт Аршба, бывший торговый представитель республики в России Олег Барциц, вице-президент Бадра Гунба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва выделила 100 млн рублей для поддержки бизнеса в Абхазии. Для этого был создан специальный фонд, инициатива открытия которого исходила от Бадры Гунбы.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Абхазия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar