Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения прав россиян в Абхазии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание провести проверку по поводу нарушения прав россиян в Абхазии. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«С учётом положений действующего законодательства председатель СКР поручил Главному следственному управлению организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Ход проведения проверки поставлен главой ведомства на личный контроль», — приводит пресс-служба СК её слова.

Причиной проверки стали сообщения о том, что некоторые лица, действующие в интересах одного из кандидатов на пост президента Абхазии, якобы требовали от местных жителей, в том числе имеющих российское гражданство, поддерживать определённые политические силы.