Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 февраля, 17:55

Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения прав россиян в Абхазии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание провести проверку по поводу нарушения прав россиян в Абхазии. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«С учётом положений действующего законодательства председатель СКР поручил Главному следственному управлению организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Ход проведения проверки поставлен главой ведомства на личный контроль», — приводит пресс-служба СК её слова.

Причиной проверки стали сообщения о том, что некоторые лица, действующие в интересах одного из кандидатов на пост президента Абхазии, якобы требовали от местных жителей, в том числе имеющих российское гражданство, поддерживать определённые политические силы.

Ранее сообщалось, что в первом туре президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба набрал 46,38% голосов. За ним идёт оппозиционер Адгур Ардзинба — свыше 36%. В связи с тем, что ни один из кандидатов не получил более 50% голосов, в Абхазии состоится второй тур президентских выборов.

Рычаг «мягкой силы». Как Турция и США пытаются увести Абхазию у России
Рычаг «мягкой силы». Как Турция и США пытаются увести Абхазию у России
Обложка ©

Telegram / Следком

Наталья Демьянова
  • Новости
  • СК РФ
  • Александр Бастрыкин
  • Абхазия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar