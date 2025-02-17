Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения прав россиян в Абхазии
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание провести проверку по поводу нарушения прав россиян в Абхазии. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«С учётом положений действующего законодательства председатель СКР поручил Главному следственному управлению организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Ход проведения проверки поставлен главой ведомства на личный контроль», — приводит пресс-служба СК её слова.
Причиной проверки стали сообщения о том, что некоторые лица, действующие в интересах одного из кандидатов на пост президента Абхазии, якобы требовали от местных жителей, в том числе имеющих российское гражданство, поддерживать определённые политические силы.
Ранее сообщалось, что в первом туре президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба набрал 46,38% голосов. За ним идёт оппозиционер Адгур Ардзинба — свыше 36%. В связи с тем, что ни один из кандидатов не получил более 50% голосов, в Абхазии состоится второй тур президентских выборов.
Telegram / Следком