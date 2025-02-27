Эксперты ЭИСИ: Бадра Гунба – очевидный лидер президентской кампании в Абхазии

Легитимность и законность итогов первого тура выборов президента Абхазии очевидна всем. Об этом заявил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов в ходе круглого стола ЭИСИ «Выборы президента Абхазии: расклад сил накануне второго тура».

Политолог отметил, что отрыв Бадры Гунба от Адгура Ардзинба, представителя элитарной группы, которая организовала государственный переворот в Абхазии в ноябре 2024 года, составляет 9,46%, и нивелировать его законными методами проигрывающей стороне не удастся.

«Математически понимая, что электоральным путем шансов получить власть у штаба Ардзинбы нет, они начинают подготовку к возможному срыву выборов, либо максимальной делегитимации результатов второго тура. Например, было требование сменить всех членов комиссий. Это, по сути, полное недоверие избирательной системе, ЦИКу, законам, и – своим гражданам. Как расценить эти действия как не попытку сорвать второй тур по украинскому сценарию? Иначе эти действия расценивать совершенно невозможно», – считает эксперт.

Адгур Ардзинба стремительно теряет поддержку на этих выборах, подчеркнул руководитель проектов ЭИСИ, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. В этой проигрышной ситуации сразу же начинаются элементы запугивания, например, в отношении граждан Абхазии армянского происхождения.

Ардзинба и его команда, теряя инициативу, начинают прибегать к методам, далеким от демократичности и легитимных процессов: запугиванию, использованию административного ресурса и разнообразным грязным технологиям. Абхазия — это многонациональное государство, в котором абхазы, русские и армяне всегда жили и живут в едином братстве народов. Многие из них являются гражданами Российской Федерации, что для нас очень важный аргумент Владимир Шаповалов

Эксперт продолжил: к самому Ардзинбе больших претензий, может, и нет, но к окружению — много. Там есть люди, связанные с криминалом и даже террористической деятельностью. Например, его двоюродный брат – Адамыр Пачалия (Пачаха) – известный криминальный авторитет Абхазии. По мнению эксперта, это говорит о том, что Ардзинба несамостоятелен при принятии решений. Криминал продолжит на него давить.

«Также стоит упомнять о Габлия Тукбае (Мухаммеде Эмине Токджане), создателе абхазского джамаата, религиозно-террористической организации. Он участвовал в боевых действиях против России на Кавказе и захвате российского парома в 1996 году. Сейчас он проживает в Турции и имеет прямые связи с организацией Гюлена. Тогджан активно продвигает линию Ардзинба и даже пытался создать избирательный участок в своей недвижимости в Турции», – напомнил Шаповалов.

По мнению политолога, вряд ли по итогам выборов Ардзинба выйдет за пределы 40%. Низовые сотрудники его штаба демотивированы и понимают, что серьёзных перспектив в продолжении борьбы нет. А верхушка штаба в такой ситуации настроена на срыв выборов. Поэтому усиливается давление на избирательные комиссии, государственные институты, что абсолютно не соответствуют принципам легитимности и демократии.

«На протяжении двух туров кампания Ардзинбы сопровождается исключительно скандалами. Поэтому руководство штабов Ардзинбы, по всей вероятности, ориентировано на подготовку к срыву выборов или делегитимации их результатов после второго тура. <…> Важно отметить, что провокации прямо или косвенно направлены против России и российских граждан. И мы с тревогой обращаем на это внимание», – считает политолог.

Бадра Гунба – сегодня ключевая фигура в диалоге с Россией, продолжил журналист, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич. Гунба – человек дела, обладающий реальной политической силой. Поэтому уверенно победил в шести из семи районов Абхазии и в городе Сухум, а его избрание во втором туре на пост президента будет означать конструктивное усиление взаимодействия России и Абхазии.

«Гунба –это политик, который занят реальными проблемами и чаяниями жителей, а не своим образом и своим пиаром. И здесь, немного покритикую коллег из абхазских СМИ. Когда Гунба приезжал в Россию как политик, продолжая линию по решению проблем и вопросов граждан Республики, абхазские СМИ никаких сюжетов и информации о встречах Гунбы в России не разместили. При том, что шли важнейшие переговоры, определяющие будущее Абхазии», – напомнил Малькевич.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский назвал лидерство Бадры Гунбы прогнозируемым:

Социологи фиксируют в первую очередь лидирующую позицию Бадры Гунбы. Его лидерство основывается не только на компетенции и готовности кандидата выполнять обязанности президента, но и на добрых отношениях с Россией, что было конструктивно продемонстрировано в ходе кампании. Сегодня много говорили о попытках силового давления и разжигании межнациональной розни. Можно порассуждать о том, что будет происходить в этих условиях. Если Россия является в республике особой темой, то Гунба сохранит свои лидирующие позиции и, что называется, возьмёт своё Виктор Потуремский

Особой темой выборной кампании в республике Абхазия всегда является тема взаимоотношений с Россией. Эмоции, которые чаще всего испытывают жители Абхазии, когда думают или разговаривают о России — это надежда, уверенность и гордость.

«Коллеги-политологи говорили о существующем в республике противодействии воле народа. <…> Я лично подвергался атакам со стороны людей, представлявшихся "штабом Ардзинба" и в этом смысле я могу об этом говорить. Желание скрыть реальное состояние общества прежде всего в интересах определённых политических игроков, которые хотели бы интерпретировать происходящее в другом ключе. Здесь трудно избежать параллелей с соседней страной — Украиной», – рассказал Виктор Потуремский.

Выбывшие после первого тура кандидаты в большинстве принадлежат лагерю так называемых «багапшистов», их голоса по всей логике перейдут к представителю того же лагеря, а именно к Бадре Гунбе. Суммарно это около 13%, продолжил тему политический консультант Сергей Толмачев. Этот разрыв обусловлен пониманием народа Абхазии того, что Гунба является кандидатом, настроенным на улучшение взаимоотношений с Россией.

Политический консультант Сергей Толмачев напомнил, что Бадра Гунба победил в шести районах из семи, и в городе Сухум. Видео © ЭИСИ

«Дело в том, кто как ведет свою избирательную кампанию после первого тура. Три попытки уже совершил штаб Ардзинба для того, чтобы силовым образом попытаться расшатать ситуацию. И каждый раз они видели существенный отпор со стороны всего народа Абхазии. Поэтому эти действия приводят к тому, что штаб Ардзинба продолжает последовательно терять голоса. <…> В комментариях его сторонников присутствует такое количество национализма, у меня полное ощущение, что мы очутились в Украине в конце нулевых. А чем это кончилось, мы все видим. Надеемся на мудрость народов Абхазии», — пояснил эксперт.

Народ Абхазии высоко ценит Россиюкак надёжного союзника, ответил предыдущему спикеру советник посольства Республики Абхазия в России, чрезвычайный и полномочный посланник II класса Кан Тания. Дружеские и продуктивные отношения между странамипоказывают миру, что путь Абхазии — это путь вместе с Россией, что является историческим выбором народа.

Кан Тания уверен, что путь Абхазии — это путь вместе с Россией. Видео © ЭИСИ

«Абхазия – страна с более чем тысячелетней историей государственности, но в новейшей истории это молодая республика, и нам ещё предстоит добиться широкого международного признания. Однако уже сегодня, опираясь на поддержку России, Абхазия значительно укрепила своё положение. Наш голос звучит увереннее. Мы понимаем, что за спиной у нас стоит такой надёжный и мощный союзник, как Россия», – рассказал дипломат.

По мнению Кана Тании, такой союз даёт Абхазии уверенность в безопасности и возможности для развития. Благодаря России и тесным связям с ней в Абхазию идут инвестиции, строятся дороги, школы и больницы.

«Я убеждён, что это делается не из холодного расчёта, а по зову братского сердца. Недаром, Владимир Путин ещё в 2009 году говорил, что Россия относится к Абхазии как к братскому народу, который попал в беду и нуждается в поддержке, но который способен встать на ноги», – заключил спикер.

Подводя итоги круглого стола, Павел Данилин отметил, что Россия всегда руководствуется принципами справедливости, стабильности и безопасности в отношении братских народов и поддержит любой выбор абхазского народа. В свою очередь, Россия поддерживает Гунбу, потому что он выступает за стабильность, законность и конструктивное взаимодействие. Его позиция направлена на укрепление суверенитета Абхазии, защиту прав всех граждан (вне зависимости от национальности) и развитие взаимовыгодных отношений с Россией.