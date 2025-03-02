Бадра Гунба избран президентом Абхазии

Предварительно, Гунба набрал 56,85 (или почти 57) %, а Ардзинба - 43,15 %. Таким образом лидером Абхазии был избран Бадра Гунба.

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Ранее Гунба уже сообщал о своей победе на президентских выборах по окончании второго тура голосования. Заявление прозвучало на встрече политика со сторонниками. Он также отметил, что этот результат стал возможен благодаря доверию со стороны жителей республики.