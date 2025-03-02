Бадра Гунба избран президентом Абхазии
По предварительным итогам второго тура Бадра Гунба избран президентом Абхазии
Бадра Гунба. Фото © Telegram / Гунба-2025
По итогам второго тура выборов президентом Абхазии был избран Бадра Гунба. Предварительные итоги подсчётов голосов огласил председатель Центризбиркома республики Дмитрий Маршан.
«По итогам голосования избранным считается Гунба Бадра Зурабович», — сказал он в пресс-центре журналистам.
Предварительно, Гунба набрал 56,85 (или почти 57) %, а Ардзинба - 43,15 %. Таким образом лидером Абхазии был избран Бадра Гунба.
Ранее Гунба уже сообщал о своей победе на президентских выборах по окончании второго тура голосования. Заявление прозвучало на встрече политика со сторонниками. Он также отметил, что этот результат стал возможен благодаря доверию со стороны жителей республики.