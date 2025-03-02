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Регион
2 марта, 00:44
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Бадра Гунба объявил о победе на президентских выборах в Абхазии

Бадра Гунба сообщил о своей победе на президентских выборах по окончании второго тура голосования. Это заявление прозвучало на встрече политика со сторонниками.

Он отметил, что предварительные итоги голосования уже известны. Этот результат стал возможен благодаря доверию со стороны жителей республики, произнёс Гунба.

«Это не победа команды Бадры Гунбы и Беслана Бигвавы, это должно стать победой народа Абхазии ради будущего нашей страны», — заявил он.

Эксперты ЭИСИ: Бадра Гунба – очевидный лидер президентской кампании в Абхазии
Эксперты ЭИСИ: Бадра Гунба – очевидный лидер президентской кампании в Абхазии

Напомним, что второй тур президентских выборов состоялся в Абхазии 1 марта. Электоральный процесс был омрачён серией вооружённых нападений на участки. По факту произошедшего возбуждены несколько уголовных дел.

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Тимур Хингеев
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