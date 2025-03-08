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7 марта, 21:28

Аллею Героев Абхазии заложили в Сухуме по случаю 80-летия Победы в ВОВ

В столице Абхазии заложили Аллею Памяти из 80 деревьев в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Акция прошла в рамках международного проекта «Сад памяти», участие в ней принял новоизбранный президент республики Бадра Гунба.

«В этой войне принимали участие уроженцы Абхазии, люди, которые отдали жизнь за сохранение мира в Советском Союзе. Сегодня храним эту память, имена тех великих воинов, благодаря которым мы можем и дальше созидать, развиваться», — отметил политик на мероприятии.

Представитель администрации президента России Сергей Новиков в свою очередь отметил, что акция «Сад памяти» в 2025 году начнётся именно в Сухуме. Также он анонсировал восстановление сохранившихся мемориалов героям Великой Отечественной войны в Абхазии.

Аэропорт Сухума впервые за более чем 30 лет принял рейс из Москвы
Аэропорт Сухума впервые за более чем 30 лет принял рейс из Москвы

Ранее стало известно, что все ветераны ВОВ получат юбилейные медали «80 лет Победы». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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Администрация Сухума

Антон Голыбин
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