Путин: Все ветераны войны получат юбилейные медали «80 лет Победы»

Российский президент Владимир Путин пообещал наградить юбилейными медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» всех ветеранов ВОВ. Об этом глава государства заявил перед началом церемонии вручения наград ветеранам на концерте, приуроченному к 81-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

«В ознаменование 80-летия Великой Победы учреждена юбилейная медаль. Она будет вручена всем фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осаждённых Сталинграда и Севастополя, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей — всем нашим ветеранам. Сегодня здесь, в Санкт-Петербурге, в героическом Ленинграде эти награды будут вручены впервые», — подчеркнул Путин.