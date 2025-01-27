Путин: Все ветераны войны получат юбилейные медали «80 лет Победы»
Российский президент Владимир Путин пообещал наградить юбилейными медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» всех ветеранов ВОВ. Об этом глава государства заявил перед началом церемонии вручения наград ветеранам на концерте, приуроченному к 81-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.
«В ознаменование 80-летия Великой Победы учреждена юбилейная медаль. Она будет вручена всем фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осаждённых Сталинграда и Севастополя, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей — всем нашим ветеранам. Сегодня здесь, в Санкт-Петербурге, в героическом Ленинграде эти награды будут вручены впервые», — подчеркнул Путин.
Ранее Владимир Путин прибыл на Пискарёвское кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память погибших жителей и защитников блокадного Ленинграда. Он возложил букет алых роз. После президент отправился на церемонию вручения наград ветеранам. Российский лидер поставил блокаду Ленинграда в один ряд с Холокостом и лагерями смерти.
Life.ru