Путин назвал снятие блокады Ленинграда переломным моментом в борьбе с нацизмом

Президент России Владимир Путин заявил на концерте «Ленинградская Победа», что снятие блокады с Северной столицы стало ключевым моментом в борьбе с нацизмом. Он отметил, что благодаря мужеству и стойкости людей удалось одержать победу над жестоким врагом и разрушить механизм уничтожения народов.