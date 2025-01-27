Путин назвал снятие блокады Ленинграда переломным моментом в борьбе с нацизмом
Президент России Владимир Путин заявил на концерте «Ленинградская Победа», что снятие блокады с Северной столицы стало ключевым моментом в борьбе с нацизмом. Он отметил, что благодаря мужеству и стойкости людей удалось одержать победу над жестоким врагом и разрушить механизм уничтожения народов.
«Для всей нашей страны ленинградская победа навсегда останется торжеством жизни, мужества и духовной мощи нашего народа, важнейшим рубежом героической борьбы с нацизмом, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага — той машины смерти и истребления целых народов, которую создали нацисты», — сказал Путин.
Напомним, сегодня Путин принял участие в церемонии вручения наград ленинградским ветеранам в день 81-й годовщины снятия блокады фашистов. Он напомнил, что осада города с мирными жителями является одним из самых страшных преступлений против человечества. Кроме того, президент посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы отдать дань солдатам и жителям, которые сражались за свою Родину.
Life.ru