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Регион
27 января, 14:17

Путин встретил бойцов СВО аплодисментами на концерте в честь снятия блокады

Владимир Путин на концерте в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин на концерте в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Российский президент Владимир Путин встретил аплодисментами ветеранов СВО, посетивших концерт в честь годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

«Они защищают родную землю, отстаивают наши интересы, безопасность России. Они здесь, в зале. Давайте их поприветствуем, поаплодируем», — призвал собравшихся российский лидер.

Зал поддержал предложение президента. Участники концерта поднялись и устроили российским военнослужащим длительные овации.

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Напомним, Владимир Путин принял участие в церемонии вручения наград ленинградским ветеранам в день 81-й годовщины снятия блокады немецких войск с Северной столицы. В ходе своего выступления он напомнил, что сражение за Ленинград находится в одном ряду с самыми тёмными преступлениями против человечества: Холокостом и лагерями смерти. Кроме того, президент обнял каждого ветерана блокады, когда вручал им медали.

Юрий Лысенко
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