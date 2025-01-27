Путин встретил бойцов СВО аплодисментами на концерте в честь снятия блокады
Владимир Путин на концерте в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Российский президент Владимир Путин встретил аплодисментами ветеранов СВО, посетивших концерт в честь годовщины полного снятия блокады Ленинграда.
«Они защищают родную землю, отстаивают наши интересы, безопасность России. Они здесь, в зале. Давайте их поприветствуем, поаплодируем», — призвал собравшихся российский лидер.
Зал поддержал предложение президента. Участники концерта поднялись и устроили российским военнослужащим длительные овации.
Напомним, Владимир Путин принял участие в церемонии вручения наград ленинградским ветеранам в день 81-й годовщины снятия блокады немецких войск с Северной столицы. В ходе своего выступления он напомнил, что сражение за Ленинград находится в одном ряду с самыми тёмными преступлениями против человечества: Холокостом и лагерями смерти. Кроме того, президент обнял каждого ветерана блокады, когда вручал им медали.