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Регион
27 января, 14:01

Путин обнял каждого ветерана, вручая медали в годовщину освобождения Ленинграда

Владимир Путин награждает ветеранов битвы за Ленинград. Обложка © Life.ru

Владимир Путин награждает ветеранов битвы за Ленинград. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов с 81-ой годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и вручил им юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». Life.ru публикует кадры с церемонии в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин на церемонии награждения медалями блокадников. Видео © Life.ru

Путин подошёл к каждому ветерану на сцене, крепко обнял героев и пожал им руку. В этот момент зал встал в едином порыве и поаплодировал тем, кто прошёл через мучительные испытания ради освобождения Ленинграда, кто выстоял в борьбе с фашизмом и подарил потомкам светлое небо над головой.

«Сердечно поздравляю вас с днем полного освобождения от блокады мужественного, непокоренного Ленинграда. С праздником!» — сказал Путин во время выступления.

Путин почтил память жертв блокады Ленинграда на Пискарёвском кладбище
Путин почтил память жертв блокады Ленинграда на Пискарёвском кладбище

Напомним, Путин поучаствовал в церемонии вручения наград ветеранам-ленинградцам в день 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Он подчеркнул во время своего выступления, что битва за город стоит в одном ряду с такими чудовищными преступлениями против человечества, как Холокост и лагеря смерти.

Татьяна Миссуми
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