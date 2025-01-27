Путин обнял каждого ветерана, вручая медали в годовщину освобождения Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов с 81-ой годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и вручил им юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». Life.ru публикует кадры с церемонии в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин на церемонии награждения медалями блокадников. Видео © Life.ru

Путин подошёл к каждому ветерану на сцене, крепко обнял героев и пожал им руку. В этот момент зал встал в едином порыве и поаплодировал тем, кто прошёл через мучительные испытания ради освобождения Ленинграда, кто выстоял в борьбе с фашизмом и подарил потомкам светлое небо над головой.

«Сердечно поздравляю вас с днем полного освобождения от блокады мужественного, непокоренного Ленинграда. С праздником!» — сказал Путин во время выступления.