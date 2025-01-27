Путин обнял каждого ветерана, вручая медали в годовщину освобождения Ленинграда
Владимир Путин награждает ветеранов битвы за Ленинград. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов с 81-ой годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и вручил им юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». Life.ru публикует кадры с церемонии в Санкт-Петербурге.
Владимир Путин на церемонии награждения медалями блокадников. Видео © Life.ru
Путин подошёл к каждому ветерану на сцене, крепко обнял героев и пожал им руку. В этот момент зал встал в едином порыве и поаплодировал тем, кто прошёл через мучительные испытания ради освобождения Ленинграда, кто выстоял в борьбе с фашизмом и подарил потомкам светлое небо над головой.
«Сердечно поздравляю вас с днем полного освобождения от блокады мужественного, непокоренного Ленинграда. С праздником!» — сказал Путин во время выступления.
Напомним, Путин поучаствовал в церемонии вручения наград ветеранам-ленинградцам в день 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Он подчеркнул во время своего выступления, что битва за город стоит в одном ряду с такими чудовищными преступлениями против человечества, как Холокост и лагеря смерти.