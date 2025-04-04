Дмитриев на встрече с представителями Трампа обсудил сотрудничество в Арктике
Занимающий должность спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев сообщил, что в ходе переговоров с представителями администрации Дональда Трампа стороны рассмотрели возможности взаимодействия в Арктике, а также в сфере добычи и использования редкоземельных металлов.
В беседе с журналистами в Вашингтоне Дмитриев подчеркнул, что обсуждались перспективные направления сотрудничества, способствующие укреплению двусторонних отношений. Он также отметил, что диалог между Россией и США продолжается, несмотря на существующие сложности.
Особое внимание в ходе встречи было уделено возобновлению контактов между Москвой и Вашингтоном. Дмитриев заявил, что при администрации Джо Байдена взаимодействие между странами было фактически заморожено, однако сейчас стороны проявляют заинтересованность в нормализации отношений. По словам главы РФПИ, американские представители учитывают позицию России и готовы обсуждать ключевые вопросы, влияющие на двусторонние связи.
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