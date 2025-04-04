Дмитриев: Бизнес США готов занять ниши на рынке РФ, откуда ушли европейцы
Американское бизнес-сообщество выразило готовность занять ниши на российском рынке, которые покинули европейские компании. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа.
«И мы видим, что вот такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш, но опять-таки только там, где это полезно для России, где российское правительство одобрит и где будут создаваться совместные предпринимательства с российскими компаниями», — сказал Дмитриев журналистам, его слова приводит ТАСС.
Однако глава РФПИ уточнил, что для России приоритет — отечественный бизнес и его работа.
Также Кирилл Дмитриев поделился подробностями встречи с представителями американской администрации. По его словам, офис Дональда Трампа слышит позицию России и понимает её озабоченности. Обе стороны уже сделали большой шаг вперёд по решению многих вопросов.