Дмитриев: Бизнес США готов занять ниши на рынке РФ, откуда ушли европейцы

«И мы видим, что вот такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш, но опять-таки только там, где это полезно для России, где российское правительство одобрит и где будут создаваться совместные предпринимательства с российскими компаниями», — сказал Дмитриев журналистам, его слова приводит ТАСС.