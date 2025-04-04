Каллас: Рубио «гарантировал», что США не пойдут на уступки России в переговорах

Госсекретарь Штатов Марко Рубио во время визита в Брюссель гарантировал европейским чиновникам, что Вашингтон не будет делать уступки, идущими вразрез с интересами Украины и Евросоюза, в ходе переговоров с Москвой. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Было подчёркнуто, что ничто об Украине без Украины, и, конечно, согласие Украины и Европы должно учитываться во всём, что обсуждается, потому что всё это происходит в Европе. Так что да, он дал нам гарантии на этот счёт», — ответила она на соответствующий вопрос прессы.