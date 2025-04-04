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4 апреля, 09:54

Каллас: Рубио «гарантировал», что США не пойдут на уступки России в переговорах

Глава Евродипломатии Кая Каллас. Обложка © ТАСС / EPA / LESZEK SZYMANSKI

Глава Евродипломатии Кая Каллас. Обложка © ТАСС / EPA / LESZEK SZYMANSKI

Госсекретарь Штатов Марко Рубио во время визита в Брюссель гарантировал европейским чиновникам, что Вашингтон не будет делать уступки, идущими вразрез с интересами Украины и Евросоюза, в ходе переговоров с Москвой. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Было подчёркнуто, что ничто об Украине без Украины, и, конечно, согласие Украины и Европы должно учитываться во всём, что обсуждается, потому что всё это происходит в Европе. Так что да, он дал нам гарантии на этот счёт», — ответила она на соответствующий вопрос прессы.

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А тем временем в Польшу, где проводится встреча глав Миноброны ЕС, приехали только 10 министров из 27. По какой причине остальные чиновники пропустили мероприятие — неясно, по крайней мере Кая Каллас не знает. Также ранее появилась информация, что руководитель Пентагона Пит Хегсет не посетит саммит по военной помощи Украине, который должен пройти в Брюсселе 11 апреля.
Юрий Лысенко
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