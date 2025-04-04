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Регион
4 апреля, 06:18

Европа запросила у США гиперзвуковые ракеты большой дальности

Главком НАТО в Европе заявил о просьбе разместить в ЕС гиперзвуковое оружие

Европа запросила у Пентагона разместить на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности, заявил главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете сената США по вооруженным силам.

«Есть запрос о размещении одной [такой системы] в Европе. Об этом я могу детально рассказать в закрытом режиме», — сказал Каволи без уточнения конкретной страны, которая хочет обзавестись гиперзвуком.

Он отметил, что специальная группа в Пентагоне по дальнобойным вооружениям располагает несколькими подобными системами в разных видах ВС. Генерал с трибуны снова поведал сенаторам о российской угрозе, подчеркнув способность «противника» нарастить численность личного состава армии в кратчайшие сроки. По оценке Каволи, скорость оснащения Вооружённых сил РФ будет зависеть от масштаба потерь техники на Украине.

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Ранее Life.ru сообщал, что согласно отчёту американской разведки, уроки, которые Россия извлекла из ситуации на Украине о противодействии западному вооружению, представляют собой вызов для Соединённых Штатов. Отмечается, что конфликт на Украине «предоставил Москве ценные знания о том, как противостоять западным вооружениям и разведывательным операциям» в условиях вооружённого конфликта.

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Life.ru / Midjourney

Андрей Бражников
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