Европа запросила у США гиперзвуковые ракеты большой дальности

Европа запросила у Пентагона разместить на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности, заявил главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете сената США по вооруженным силам.

«Есть запрос о размещении одной [такой системы] в Европе. Об этом я могу детально рассказать в закрытом режиме», — сказал Каволи без уточнения конкретной страны, которая хочет обзавестись гиперзвуком.

Он отметил, что специальная группа в Пентагоне по дальнобойным вооружениям располагает несколькими подобными системами в разных видах ВС. Генерал с трибуны снова поведал сенаторам о российской угрозе, подчеркнув способность «противника» нарастить численность личного состава армии в кратчайшие сроки. По оценке Каволи, скорость оснащения Вооружённых сил РФ будет зависеть от масштаба потерь техники на Украине.