Европа запросила у США гиперзвуковые ракеты большой дальности
Главком НАТО в Европе заявил о просьбе разместить в ЕС гиперзвуковое оружие
Европа запросила у Пентагона разместить на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности, заявил главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете сената США по вооруженным силам.
«Есть запрос о размещении одной [такой системы] в Европе. Об этом я могу детально рассказать в закрытом режиме», — сказал Каволи без уточнения конкретной страны, которая хочет обзавестись гиперзвуком.
Он отметил, что специальная группа в Пентагоне по дальнобойным вооружениям располагает несколькими подобными системами в разных видах ВС. Генерал с трибуны снова поведал сенаторам о российской угрозе, подчеркнув способность «противника» нарастить численность личного состава армии в кратчайшие сроки. По оценке Каволи, скорость оснащения Вооружённых сил РФ будет зависеть от масштаба потерь техники на Украине.
Ранее Life.ru сообщал, что согласно отчёту американской разведки, уроки, которые Россия извлекла из ситуации на Украине о противодействии западному вооружению, представляют собой вызов для Соединённых Штатов. Отмечается, что конфликт на Украине «предоставил Москве ценные знания о том, как противостоять западным вооружениям и разведывательным операциям» в условиях вооружённого конфликта.
Life.ru / Midjourney