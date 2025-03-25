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Регион
25 марта, 16:57

«Это вызов»: В США оценили опыт ВС РФ по противодействию западному оружию

Разведка США: Опыт ВС РФ по противодействию оружию Запада является вызовом

Согласно отчёту американской разведки, уроки, которые Россия извлекла из ситуации на Украине о противодействии западному вооружению, представляют собой вызов для Соединённых Штатов. В опубликованном документе отмечается, что конфликт на Украине «предоставил Москве ценные знания о том, как противостоять западным вооружениям и разведывательным операциям» в условиях вооружённого конфликта.

«Этот опыт, вероятно, представляет вызов для будущего оборонного планирования США, в том числе против других соперников, с которыми Москва делится извлечёнными уроками», — указано в документе.

В отчёте отмечается, что ВС РФ усилили свои возможности в результате специальной военной операции. По данным американской разведки, российская сторона располагает средствами для дальнего точного удара, особенно выделяясь в этом аспекте благодаря подводным лодкам и бомбардировщикам.

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А ранее в Соединённых Штатах оценили ядерный потенциал России. Американская разведка считает, что применение РФ ядерного оружия грозило бы катастрофическими последствиями не только для Штатов, но и всего мира.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Демьянова
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