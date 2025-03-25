Разведка США предрекла катастрофу из-за ядерного потенциала РФ
Разведка США: Использование ядерного потенциала РФ грозит катастрофой
В Соединённых Штатах оценили ядерный потенциал России. Американская разведка считает, что применение РФ ядерного оружия грозило бы катастрофическими последствиями не только для Штатов, но и всего мира. Это следует из ежегодного доклада разведки.
«У Москвы больше ядерного оружия, чем у других наций, что может стать причиной катастрофических разрушений в США и по всему миру в случае большой войны», — говорится в документе.
Кроме того, разведка отмечает, что Москва продемонстрировала экономическую и военную стабильность. Это делает её опасным конкурентом для Вашингтона. Сближение России с Китаем и КНДР в Штатах считают неизбежным даже в случае скорейшего завершения украинского конфликта.
Напомним, что Вашингтон тревожится из-за возможности нанесения РФ ядерного удара, несмотря на заявления российских властей об отсутствии таких намерений. В ноябре прошлого года российский лидер Владимир Путин утвердил обновлённые Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Теперь РФ может прибегнуть к применению ядерного оружия в ответ на различные сценарии, включая удар оружием массового уничтожения по Москве или её союзникам.
Shutterstock / FOTODOM / Alones