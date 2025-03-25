Разведка США предрекла катастрофу из-за ядерного потенциала РФ

В Соединённых Штатах оценили ядерный потенциал России. Американская разведка считает, что применение РФ ядерного оружия грозило бы катастрофическими последствиями не только для Штатов, но и всего мира. Это следует из ежегодного доклада разведки.

«У Москвы больше ядерного оружия, чем у других наций, что может стать причиной катастрофических разрушений в США и по всему миру в случае большой войны», — говорится в документе.

Кроме того, разведка отмечает, что Москва продемонстрировала экономическую и военную стабильность. Это делает её опасным конкурентом для Вашингтона. Сближение России с Китаем и КНДР в Штатах считают неизбежным даже в случае скорейшего завершения украинского конфликта.