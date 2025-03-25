Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 15:46

Разведка США предрекла катастрофу из-за ядерного потенциала РФ

Разведка США: Использование ядерного потенциала РФ грозит катастрофой

В Соединённых Штатах оценили ядерный потенциал России. Американская разведка считает, что применение РФ ядерного оружия грозило бы катастрофическими последствиями не только для Штатов, но и всего мира. Это следует из ежегодного доклада разведки.

«У Москвы больше ядерного оружия, чем у других наций, что может стать причиной катастрофических разрушений в США и по всему миру в случае большой войны», — говорится в документе.

Кроме того, разведка отмечает, что Москва продемонстрировала экономическую и военную стабильность. Это делает её опасным конкурентом для Вашингтона. Сближение России с Китаем и КНДР в Штатах считают неизбежным даже в случае скорейшего завершения украинского конфликта.

Последнее предупреждение. Как новая ядерная доктрина России охладила головы на Западе
Последнее предупреждение. Как новая ядерная доктрина России охладила головы на Западе

Напомним, что Вашингтон тревожится из-за возможности нанесения РФ ядерного удара, несмотря на заявления российских властей об отсутствии таких намерений. В ноябре прошлого года российский лидер Владимир Путин утвердил обновлённые Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Теперь РФ может прибегнуть к применению ядерного оружия в ответ на различные сценарии, включая удар оружием массового уничтожения по Москве или её союзникам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alones

Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar