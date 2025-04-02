«Смертельная угроза»: В США пришли в ужас из-за новой российской гиперзвуковой ракеты

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» является серьёзной угрозой для военно-морских судов. Об этом пишет американское издание National Interest.

«Эта противокорабельная ракета может представлять смертельную угрозу для судна в радиусе нескольких сотен километров», — говорится в публикации.

В статье подчёркивается, что новое российское вооружение представляет собой значительное достижение, потенциально повышающее боевую эффективность подводных лодок.

«Циркон» — это уникальная гиперзвуковая крылатая ракета, разработанная для запуска с кораблей и подводных лодок. Она способна развивать скорость, в девять раз превышающую скорость звука. В настоящее время «Цирконами» оснащаются современные фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подводные лодки проекта 885М «Ясень-М», а также корабли, проходящие модернизацию, такие как ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подводные лодки проекта 949А «Антей». Планируется, что «Цирконы» будут устанавливаться на все новые и строящиеся фрегаты и корветы.

