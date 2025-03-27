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27 марта, 19:11

В США российский самолёт назвали «ночным кошмаром» НАТО

TNI: Ракетоносец Ту-95 является ночным кошмаром для стран НАТО

Ракетоносец Ту-95. Обложка © Wikipedia

Ракетоносец Ту-95. Обложка © Wikipedia

Американское издание The National Interest (TNI) опубликовало статью, в которой описывает Ту-95, российские стратегические бомбардировщики, как «ночной кошмар» для стран НАТО. Способные нести ядерное оружие, эти самолёты вызывают беспокойство у западных военных экспертов, о чём и говорится в публикации.

«Ту-95 является одним из самых стойких символов советской военной авиации. Представленный в 1950-х годах, этот стратегический бомбардировщик дальнего действия остается основой Военно-воздушных сил России, что свидетельствует о его надёжной конструкции и технологичности», — указали в издании.

Несмотря на развитие беспилотных технологий и реактивной авиации, модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-95МС остаются востребованными в современных военных конфликтах. Их актуальность обусловлена возможностью нести современные крылатые ракеты, такие как Х-101 и Х-555.

Ранее Life.ru сообщал, что согласно отчёту американской разведки, уроки, которые Россия извлекла из ситуации на Украине о противодействии западному вооружению, представляют собой вызов для Соединённых Штатов. Отмечается, что конфликт на Украине «предоставил Москве ценные знания о том, как противостоять западным вооружениям и разведывательным операциям» в условиях вооружённого конфликта.

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Полина Никифорова
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