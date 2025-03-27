В США российский самолёт назвали «ночным кошмаром» НАТО

Американское издание The National Interest (TNI) опубликовало статью, в которой описывает Ту-95, российские стратегические бомбардировщики, как «ночной кошмар» для стран НАТО. Способные нести ядерное оружие, эти самолёты вызывают беспокойство у западных военных экспертов, о чём и говорится в публикации.

«Ту-95 является одним из самых стойких символов советской военной авиации. Представленный в 1950-х годах, этот стратегический бомбардировщик дальнего действия остается основой Военно-воздушных сил России, что свидетельствует о его надёжной конструкции и технологичности», — указали в издании.

Несмотря на развитие беспилотных технологий и реактивной авиации, модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-95МС остаются востребованными в современных военных конфликтах. Их актуальность обусловлена возможностью нести современные крылатые ракеты, такие как Х-101 и Х-555.