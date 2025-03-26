Таинственный МиГ-41 против F-47: Чем Россия ответит на истребитель шестого поколения США США объявили о создании истребителя шестого поколения F-47. Однако Штаты — не дебютанты в этом вопросе, так как Россия давно работает над опаснейшим перехватчиком МиГ-41. 25 марта, 21:43 Предполагаемый вид МиГ-41. Обложка © Wikipedia / Strefich

21 марта американский лидер Дональд Трамп впервые объявил о разработке в США истребителя шестого поколения F-47. По словам главы Белого дома, этот «самый смертоносный в мире» самолёт значительно превзойдёт предшественников пятого поколения и должен обеспечить Штатам доминирование в воздухе. Президент подчеркнул, что конструировать новинку начали уже давно, а испытания прототипа проводятся на протяжении последних пяти лет. Скорость истребителя — более 2 Махов, его особенностью станет возможность выполнять полёт в компании нескольких беспилотников.

Работы над шестым поколением в США ведутся в рамках программы «Воздушное превосходство нового поколения» (NGAD), которая была инициирована в 2014 году. Однако «имя» истребителю выбрали лишь сейчас, так как цифры «47» в названии подобраны в том числе и с учётом актуальной политической повестки. Об этом прямо заявили в американских ВВС.

«Оно [название] отдаёт дань уважения P-47, чей вклад в завоевание превосходства в воздухе во время Второй мировой войны остаётся историческим. Кроме того, это число отдаёт дань уважения году основания ВВС, а также признаёт ключевую роль 47-го президента в разработке первого в мире истребителя шестого поколения», — гласит сообщение.

В настоящий момент неизвестно, каким будет облик созданного по программе NGAD истребителя. Пентагон пока скупится на кадры якобы «многочисленных» испытательных полётов, о которых говорил Трамп. Презентованные же рендеры позволяют утверждать, что это будет «плоская» бесхвостая машина с развитым передним горизонтальным оперением и треугольным крылом. Концептуально чем-то отдалённо напоминает российский проект 1990-х МиГ 1.44 МФИ.

Предполагаемый вид F-47. Фото © United States Air Force

Насколько слова Дональда Трампа соответствуют реальности, остаётся только догадываться. Однако Соединённые Штаты — не первая страна, жаждущая шагнуть в эру шестого поколения. Ещё раньше работы над перспективным авиационным комплексом начались в России. Отечественный проект, который до сих пор готовится к выходу в свет, имеет рабочее название «Изделие 41» и неофициальное — МиГ-41.

МиГ-41, или «Лисья гончая» 2.0

Разговоры о создании в России истребителя-перехватчика на замену МиГ-31 (по классификации НАТО — Foxhound, или «Лисья гончая») ведутся уже больше десяти лет. Ещё в 2014 году ныне покойный лётчик-испытатель, Герой России Анатолий Квочур заявлял, что к новому самолёту предъявляются крайне строгие требования. По словам полковника, скорость нового перехватчика должна перевалить через 4 Маха. Напомним, что «тридцать первый» развивает 2,8 Маха (3100 км/ч).

МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dianov Boris

Чуть большую ясность в 2017 году внёс тогда ещё председатель Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он сообщил, что МиГ-41 должен стать самым быстрым истребителем в мире с радиусом действия от 700 до 1500 километров и применением технологий снижения заметности. Основу вооружения перехватчика может составить ракета Р-37 класса «воздух – воздух» и другие «принципиально новые» разработки. Напомним, что модернизированная Р-37М имеет дальность пуска в переднюю полусферу 300 километров.

«Это будет суперсовременный тяжёлый истребитель-перехватчик, который сможет противостоять не только стандартным маломанёвренным угрозам вроде крылатых ракет, бомбардировщиков, в том числе беспилотников, но и угрозам со стороны гиперзвуковых ракет», — заявлял сенатор.

Ракета Р-37М. Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Тогда же генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко подтвердил работы над созданием перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата и заявил, что ПАК ДП сможет работать не только в Арктике, но и в космическом пространстве. Кроме того, если американский F-47 будет лишь пилотируемой платформой для управления дронами, то МиГ-41 и сам в дальнейшем может стать беспилотным перехватчиком. Именно такое требование в России предъявляется к шестому поколению.

По данным госкорпорации «Ростех», по состоянию на 2021 год проект ПАК ДП находился на стадии опытно-конструкторских работ, итогом которых должен стать готовый прототип МиГ-41. Кроме того, согласно данным госзакупок, модель перспективного перехватчика уже прошла свыше 240 испытаний в аэродинамической трубе на базе Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского.

Аэродинамическая труба. Фото © VK / Демонстрационный центр ЦАГИ

Таким образом, согласно этим немногочисленным сведениям, подходы России и США к конструированию истребителя шестого поколения в корне отличаются. Так как F-47 создаётся на замену F-22 Raptor, это универсальный многоцелевой аппарат для завоевания воздушного превосходства на средних и ближних дистанциях с возможностью нанесения наземных авиаударов. МиГ-41 же — узкоспециализированный стратегический инструмент для сверхскоростного встречного перехвата воздушных целей за счёт рекордной скорости и дальнобойного ракетного вооружения. Кроме того, не исключено, что новинка унаследует от МиГ-31 возможность использования гиперзвукового комплекса «Кинжал».

При этом первенство в вопросе шестого поколения сейчас удерживает не Россия и точно не США, а Китай. Эта страна уже не только провела лётные испытания истребителя шестого поколения Baidi B-Type, но и показала полноразмерный макет второй вариации этого же самолёта.

Baidi B-Type на выставке Airshow China 2024. Фото X / Michael Jerdev

Авторы Илья Пушкарев