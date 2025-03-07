Пародия на «Орешник». Что известно про первый наземный гиперзвук США «Тёмный орёл» Пентагон готовится развернуть первый гиперзвуковой комплекс наземного базирования. Каким получился заокеанский аналог «Орешника», выяснил Life.ru. 6 марта, 21:35 Испытание ракеты LRHW. Обложка © U.S. Department of Defense

Исследовательская служба Конгресса США (CRS) в конце февраля опубликовала отчёт о готовности американских вооружённых сил развернуть первую батарею гиперзвукового ракетного комплекса наземного базирования LRHW «Тёмный орёл». Мобильная система на колёсном шасси должна заступить на боевое дежурство уже в конце 2025 финансового года. В случае реализации обозначенных планов Штаты обзаведутся первым грунтовым гиперзвуком класса «земля – земля» средней дальности.

Аналитики парламента не располагают точными данными, где будет базироваться LRHW. По их данным, изначально Пентагон планировал передать комплекс 1-й многоцелевой оперативной группе (MDTF) 5-го батальона 3-го артиллерийского полка на объединённой базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон для отражения угроз со стороны Индо-Тихоокеанского региона. Вторая батарея должна заступить на дежурство до конца 2026 финансового года в Форт-Драме, штат Нью-Йорк. При этом Конгресс допускает, что запросит у армии разъяснения относительно возможного размещения LRHW на территории Европы. Кроме того, законодателям всё ещё не названа стоимость комплекса и каждой ракеты для него, а также планируемый объём закупок.

Спаренные транспортно-пусковые контейнеры LRHW с тягачом. Фото © U.S. Army

Что известно о LRHW?

К созданию мобильного гиперзвукового комплекса LRHW на основе уже имеющихся разработок оборонные компании Lockheed Martin, Northrop Grumman и Dynetics совместно приступили в 2019 году, а первый прототип системы был готов уже в 2021-м. В попытке угнаться за ударными темпами российского гиперзвука США наметили развёртывание новинки уже на 2023 год, однако спешка при создании столь инновационного оружия привела лишь к серии неудач.

«Тёмный орёл» несколько раз проваливал испытания. Так, в июне 2022 года ракета-носитель STARS вывела планирующий гиперзвуковой блок в заданную точку, но затем он дал сбой и не достиг цели. Пентагон объяснил произошедшее весьма курьёзно, заявив, что после пуска испытательного объекта «произошла аномалия». В марте 2023 года тесты ракеты были остановлены в момент обратного отсчёта из-за выявленной неисправности. В сентябре испытания повторились, но и в этом случае всё закончилось на этапе предполётной проверки. Тогда МО США признало, что не сможет развернуть систему в запланированные сроки.

Испытание гиперзвукового блока CHGB с ракетой-носителем STARS в июне 2022 года. Видео © U.S. Department of Defense

Успешно испытать гиперзвуковой комплекс удалось лишь дважды: в июне и декабре 2024 года. По данным военных, блок достиг гиперзвуковой скорости и поразил цель. Тогда же МО отчиталось о готовности развернуть LRHW.

«CHGB [гиперзвуковой планирующий блок] достиг гиперзвуковой скорости на заданных расстояниях и продемонстрировал, что мы можем передать эту разработку в руки военных», — заявила 12 декабря тогда ещё министр Армии США (не путать с министром обороны) Кристин Вормут.

Немногочисленные тестовые пуски показали, что CHGB способен достигать скорости 3800 миль в час (5 Махов) и поражать цели на расстоянии до 2800 километров. Комплекс предназначен для уничтожения критически важных объектов противника, защищённых средствами противоракетной обороны. Гиперзвуковой блок должен преодолевать ПРО за счёт особенностей траектории, высокой скорости и манёвренности на финальном участке. Также ракету в дальнейшем планируется установить на корабли ВМС США.

Испытание ракеты LRHW на мысе Канаверал, штат Флорида. Фото © U.S. Department of Defense

Сравнение с «Орешником»

По классификации американский LRHW схож с новейшим российским комплексом «Орешник». Обе системы укладываются в лимит средней дальности, развивают гиперзвуковую скорость и базируются на подвижном колёсном шасси. Однако уже понятно, что отечественная разработка превосходит заокеанскую.

Так, скорость «Орешника», по словам российского лидера Владимира Путина, достигает 10 Махов, а это вдвое больше показателей «Тёмного орла». Точных данных о дальности «Орешника» создатели не раскрывают, но она находится в диапазоне от 1000 до 5500 километров. Мощность и точный состав боевой части и нашей, и американской ракет тоже держатся в секрете. Однако известно, что разработка РФ обладает разделяющейся головной частью с самонаводящимися блоками. По словам президента, одновременный залп нескольких «Орешников» сопоставим по мощности с ядерным оружием. Значит, речь идёт о сотнях килотонн в головной части каждой ракеты.

Кроме того, отечественный комплекс уже прошёл боевое крещение и успешно поразил реальную цель, чем разработка США вряд ли сможет похвастаться в обозримом будущем, а может, и за весь срок службы. Плюс решение о серийном выпуске «Орешника» уже принято, а производство — практически организовано, сообщал Владимир Путин ещё в ноябре 2024-го.

Авторы Илья Пушкарев