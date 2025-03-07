Пародия на «Орешник». Что известно про первый наземный гиперзвук США «Тёмный орёл»
Пентагон готовится развернуть первый гиперзвуковой комплекс наземного базирования. Каким получился заокеанский аналог «Орешника», выяснил Life.ru.
Испытание ракеты LRHW. Обложка © U.S. Department of Defense
Исследовательская служба Конгресса США (CRS) в конце февраля опубликовала отчёт о готовности американских вооружённых сил развернуть первую батарею гиперзвукового ракетного комплекса наземного базирования LRHW «Тёмный орёл». Мобильная система на колёсном шасси должна заступить на боевое дежурство уже в конце 2025 финансового года. В случае реализации обозначенных планов Штаты обзаведутся первым грунтовым гиперзвуком класса «земля – земля» средней дальности.
Аналитики парламента не располагают точными данными, где будет базироваться LRHW. По их данным, изначально Пентагон планировал передать комплекс 1-й многоцелевой оперативной группе (MDTF) 5-го батальона 3-го артиллерийского полка на объединённой базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон для отражения угроз со стороны Индо-Тихоокеанского региона. Вторая батарея должна заступить на дежурство до конца 2026 финансового года в Форт-Драме, штат Нью-Йорк. При этом Конгресс допускает, что запросит у армии разъяснения относительно возможного размещения LRHW на территории Европы. Кроме того, законодателям всё ещё не названа стоимость комплекса и каждой ракеты для него, а также планируемый объём закупок.
Спаренные транспортно-пусковые контейнеры LRHW с тягачом. Фото © U.S. Army
Что известно о LRHW?
К созданию мобильного гиперзвукового комплекса LRHW на основе уже имеющихся разработок оборонные компании Lockheed Martin, Northrop Grumman и Dynetics совместно приступили в 2019 году, а первый прототип системы был готов уже в 2021-м. В попытке угнаться за ударными темпами российского гиперзвука США наметили развёртывание новинки уже на 2023 год, однако спешка при создании столь инновационного оружия привела лишь к серии неудач.
«Тёмный орёл» несколько раз проваливал испытания. Так, в июне 2022 года ракета-носитель STARS вывела планирующий гиперзвуковой блок в заданную точку, но затем он дал сбой и не достиг цели. Пентагон объяснил произошедшее весьма курьёзно, заявив, что после пуска испытательного объекта «произошла аномалия». В марте 2023 года тесты ракеты были остановлены в момент обратного отсчёта из-за выявленной неисправности. В сентябре испытания повторились, но и в этом случае всё закончилось на этапе предполётной проверки. Тогда МО США признало, что не сможет развернуть систему в запланированные сроки.
Испытание гиперзвукового блока CHGB с ракетой-носителем STARS в июне 2022 года. Видео © U.S. Department of Defense
Успешно испытать гиперзвуковой комплекс удалось лишь дважды: в июне и декабре 2024 года. По данным военных, блок достиг гиперзвуковой скорости и поразил цель. Тогда же МО отчиталось о готовности развернуть LRHW.
«CHGB [гиперзвуковой планирующий блок] достиг гиперзвуковой скорости на заданных расстояниях и продемонстрировал, что мы можем передать эту разработку в руки военных», — заявила 12 декабря тогда ещё министр Армии США (не путать с министром обороны) Кристин Вормут.
Немногочисленные тестовые пуски показали, что CHGB способен достигать скорости 3800 миль в час (5 Махов) и поражать цели на расстоянии до 2800 километров. Комплекс предназначен для уничтожения критически важных объектов противника, защищённых средствами противоракетной обороны. Гиперзвуковой блок должен преодолевать ПРО за счёт особенностей траектории, высокой скорости и манёвренности на финальном участке. Также ракету в дальнейшем планируется установить на корабли ВМС США.
Испытание ракеты LRHW на мысе Канаверал, штат Флорида. Фото © U.S. Department of Defense
Сравнение с «Орешником»
По классификации американский LRHW схож с новейшим российским комплексом «Орешник». Обе системы укладываются в лимит средней дальности, развивают гиперзвуковую скорость и базируются на подвижном колёсном шасси. Однако уже понятно, что отечественная разработка превосходит заокеанскую.
Так, скорость «Орешника», по словам российского лидера Владимира Путина, достигает 10 Махов, а это вдвое больше показателей «Тёмного орла». Точных данных о дальности «Орешника» создатели не раскрывают, но она находится в диапазоне от 1000 до 5500 километров. Мощность и точный состав боевой части и нашей, и американской ракет тоже держатся в секрете. Однако известно, что разработка РФ обладает разделяющейся головной частью с самонаводящимися блоками. По словам президента, одновременный залп нескольких «Орешников» сопоставим по мощности с ядерным оружием. Значит, речь идёт о сотнях килотонн в головной части каждой ракеты.
Кроме того, отечественный комплекс уже прошёл боевое крещение и успешно поразил реальную цель, чем разработка США вряд ли сможет похвастаться в обозримом будущем, а может, и за весь срок службы. Плюс решение о серийном выпуске «Орешника» уже принято, а производство — практически организовано, сообщал Владимир Путин ещё в ноябре 2024-го.