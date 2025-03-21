Трамп объявил о создании в США «самого смертоносного» истребителя

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении контракта с компанией Boeing на разработку истребителей шестого поколения. Самолёт получил название F-47 и проходит испытания уже около пяти лет. Он может летать в сопровождении дронов и обладает «практически незаметным» дизайном и «беспрецедентной мощью».

«F-47 станет самым передовым, самым смертоносным самолётом из когда-либо созданных. <…> Экспериментальная версия самолета тайно летала почти пять лет, и мы уверены, что она значительно превосходит возможности любого самолёта в мире», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

За право разработать современную боевую машину развернулась острая конкуренция между Boeing и Lockheed. Истребитель F-47 оснащён передовыми стелс-технологиями. Его производство практически организовано.