Каллас пригрозила «последствиями» тем, кто поедет в Москву на парад Победы
Кая Каллас. Обложка © ТАСС / RONALD WITTEK
Глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила «последствиями» странам, делегации которых отправятся в Москву на Парад Победы 9 Мая. Она заявила, что Брюссель не одобряет такие поездки, и сам не намерен принимать участие в торжественных мероприятиях.
По словам Каллас, до стран-кандидатов в ЕС также было доведено, что их участие в мероприятиях в Москве также не приветствуется.
«Мы чётко дали понять, что мы не хотим, чтобы какая-либо из стран-кандидатов участвовала в этих событиях в Москве», — отметила евродипломат. — «Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьёз поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия».
Россия собирается широко отметить 80-летие Великой Победы, 9 Мая планируются визиты иностранных делегаций, президент Владимир Путин проведёт несколько встреч с иностранными гостями, которые посетят Москву по случаю торжеств.