Каллас пригрозила «последствиями» тем, кто поедет в Москву на парад Победы

Глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила «последствиями» странам, делегации которых отправятся в Москву на Парад Победы 9 Мая. Она заявила, что Брюссель не одобряет такие поездки, и сам не намерен принимать участие в торжественных мероприятиях.