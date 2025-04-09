В Кремле анонсировали встречи Путина с иностранными гостями на праздновании 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин проведёт несколько встреч с иностранными гостями, которые посетят Москву 9 мая по случаю 80-летия празднования Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это будет визит по случаю празднования 80-летия Победы. С кем-то из гостей состоятся двусторонние встречи, но, разумеется, со всеми это невозможно сделать», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков уточнил, что председатель Китая Си Цзиньпин посетит РФ с отдельным визитом помимо участия в торжествах по случая юбилейной годовщины Победы в ВОВ.