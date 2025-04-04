Посол Братчиков анонсировал возможную встречу Путина и Фицо в Москве в мае
Роберт Фицо и Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish / Life.ru
Российский посол в Словакии Игорь Братчиков сообщил, что в ходе майских торжественных мероприятий в Москве, посвящённых 80-летию Победы, ожидается встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Дипломат отметил, что подготовка к визиту словацкой делегации перешла в активную фазу, а сам Фицо ранее подтверждал намерение посетить Россию в мае. Братчиков добавил, что словацкий премьер собирается приехать с большой делегацией, и выразил уверенность, что контакт между лидерами двух стран состоится в рамках памятных мероприятий.
«Не буду предвосхищать, но абсолютно уверен, что контакт состоится во время торжественных мероприятий в Москве», — приводят слова дипломата «Известия».
Ранее Фицо заявлял, что Словакия может заблокировать новые санкции против России, если они будут мешать мирным переговорам по Украине. По его словам, хотя антироссийские ограничения вводились из-за конфликта, сейчас акцент должен сместиться на поиск дипломатического решения.