Посол Братчиков анонсировал возможную встречу Путина и Фицо в Москве в мае

Российский посол в Словакии Игорь Братчиков сообщил, что в ходе майских торжественных мероприятий в Москве, посвящённых 80-летию Победы, ожидается встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Дипломат отметил, что подготовка к визиту словацкой делегации перешла в активную фазу, а сам Фицо ранее подтверждал намерение посетить Россию в мае. Братчиков добавил, что словацкий премьер собирается приехать с большой делегацией, и выразил уверенность, что контакт между лидерами двух стран состоится в рамках памятных мероприятий.

«Не буду предвосхищать, но абсолютно уверен, что контакт состоится во время торжественных мероприятий в Москве», — приводят слова дипломата «Известия».