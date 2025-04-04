Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 апреля, 04:56

Посол Братчиков анонсировал возможную встречу Путина и Фицо в Москве в мае

Роберт Фицо и Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish / Life.ru

Роберт Фицо и Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish / Life.ru

Российский посол в Словакии Игорь Братчиков сообщил, что в ходе майских торжественных мероприятий в Москве, посвящённых 80-летию Победы, ожидается встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Дипломат отметил, что подготовка к визиту словацкой делегации перешла в активную фазу, а сам Фицо ранее подтверждал намерение посетить Россию в мае. Братчиков добавил, что словацкий премьер собирается приехать с большой делегацией, и выразил уверенность, что контакт между лидерами двух стран состоится в рамках памятных мероприятий.

«Не буду предвосхищать, но абсолютно уверен, что контакт состоится во время торжественных мероприятий в Москве», приводят слова дипломата «Известия».

Вучич заявил о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным
Вучич заявил о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным

Ранее Фицо заявлял, что Словакия может заблокировать новые санкции против России, если они будут мешать мирным переговорам по Украине. По его словам, хотя антироссийские ограничения вводились из-за конфликта, сейчас акцент должен сместиться на поиск дипломатического решения.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Роберт Фицо
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar