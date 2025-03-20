«Готовы наложить вето»: В Словакии заявили, что не поддержат новые антироссийские санкции

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может заблокировать новые санкции против России, если они будут препятствовать мирным переговорам по Украине. Об этом он сказал на заседании комитета парламента по европейским делам перед вылетом в Брюссель на саммит ЕС.

«Если мы будем понимать попытку дальнейших санкций как что-то, что должно разбить процесс о мире, мы готовы наложить вето на это», — отметил Фицо.

Словацкий премьер добавил, что антироссийские санкции были введены в связи с конфликтом на Украине, однако в настоящее время акцент смещается на поиск мирного решения, и поэтому ограничения следует рассматривать с этой новой перспективы.