Словакия выдвинула союзника России кандидатом в гаранты мира на Украине

Глобальный ЮГ, к которому относятся в первую очередь Индия, Китай, Бразилия, Мексика и страны Африки, следует вовлечь в обсуждение гарантий безопасности на Украине. Такое мнение в беседе с журналистами высказал министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар, принимающий участие в политологической конференции «Раисина диалог» в Нью-Дели.

Он указал, что считает очень важным участие в мирном процессе по Украине Индии, Китая и Бразилии, которые предлагали свои идеи о том, как можно было бы закончить украинский конфликт. Бланар уверен, что все эти усилия следует объединить.