Словакия выдвинула союзника России кандидатом в гаранты мира на Украине
Глава МИД Словакии Бланар: Глобальный Юг должен быть вовлечён в мирный процесс
Юрай Бланар. Обложка © ТАСС / MARCIN OBARA
Глобальный ЮГ, к которому относятся в первую очередь Индия, Китай, Бразилия, Мексика и страны Африки, следует вовлечь в обсуждение гарантий безопасности на Украине. Такое мнение в беседе с журналистами высказал министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар, принимающий участие в политологической конференции «Раисина диалог» в Нью-Дели.
Он указал, что считает очень важным участие в мирном процессе по Украине Индии, Китая и Бразилии, которые предлагали свои идеи о том, как можно было бы закончить украинский конфликт. Бланар уверен, что все эти усилия следует объединить.
«Мы считаем, что эти мирные переговоры должны иметь также некоторые гарантии безопасности, и я думаю, что страны глобального Юга должны быть одной из сторон этих гарантий безопасности. Потому что, как вы знаете, многие страны, такие как Китай, Бразилия, также внесли некоторые мирные предложения, и они хотели бы быть вовлечёнными в это», — сообщил словацкий политик.
К сожалению, все эти страны ограничились лишь призывами к мирному урегулированию конфликта. До действий ни разу так и не дошло, хотя индийский премьер Моди говорил, что Индия готова оказать содействие урегулированию. Владимир Зеленский тогда зачем-то сразу потребовал от него занять сторону Украины. С трибуны ООН бразильский президент Лула да Силва тоже призывал стороны к диалогу. А глава МИД КНР Ван И выражал надежду на справедливое соглашение.