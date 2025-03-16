Китай заключил с Украиной сразу два торговых соглашения
Sohu: Китай заключил с Украиной договоры о водных ресурсах и продовольствии
Китай и Украина подписали два торговых соглашения, сообщило издание Sohu. Первый договор предусматривает сотрудничество в сфере поставок сельскохозяйственной продукции, а второй касается водных ресурсов.
«Китай расширяет каналы поставок, чтобы снизить зависимость от нестабильных партнёрств», — говорится в сообщении.
По информации источника издания, Пекин заинтересован в расширении географии импорта продовольствия на фоне торговых ограничений со стороны Вашингтона. В публикации отмечается, что Китай рассматривает диверсификацию поставок как способ уменьшить зависимость от нестабильных рынков и укрепить продовольственную безопасность. При этом подчеркивается, что соглашения продиктованы исключительно экономическими расчётами и не направлены против России.
А ранее стало известно о козырях Китая в торговой войне с США. Поднебесная уже остановила закупку американской древесины и скоро может пойти на другие схожие шаги.
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