Китай заключил с Украиной сразу два торговых соглашения

Китай и Украина подписали два торговых соглашения, сообщило издание Sohu. Первый договор предусматривает сотрудничество в сфере поставок сельскохозяйственной продукции, а второй касается водных ресурсов.

«Китай расширяет каналы поставок, чтобы снизить зависимость от нестабильных партнёрств», — говорится в сообщении.

По информации источника издания, Пекин заинтересован в расширении географии импорта продовольствия на фоне торговых ограничений со стороны Вашингтона. В публикации отмечается, что Китай рассматривает диверсификацию поставок как способ уменьшить зависимость от нестабильных рынков и укрепить продовольственную безопасность. При этом подчеркивается, что соглашения продиктованы исключительно экономическими расчётами и не направлены против России.