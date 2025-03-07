В Китае заявили о работе с Россией над отменой виз

Россия и Китай предпринимают шаги в направлении отмены визового режима. Об этом заявил временный поверенный в делах посольства Китая в Москве Чжан Вэй.

«Мы хотим сделать поездки более удобными для граждан обеих стран, чтобы они почаще встречались, ездили друг к другу. Это только полезно. Я думаю, что это тоже желание каждого гражданина Китая и России», — приводит его слова ТАСС.

Чжан Вэй отметил, что пока сложно сказать, когда будет конкретный результат, но ситуация продвигается шаг за шагом. Дипломат пояснил, что для решения вопроса необходимо время, так как в работе задействованы многие ведомства.

В 2013 году между РФ и КНР было заключено соглашение об облегчении поездок граждан. Оно предусматривает упрощённый порядок оформления виз. Также действует соглашение о взаимной отмене визовых требований со специальными административными районами Китая Гонконгом и Макао. Кроме того, в 2023 году вновь начало действовать двустороннее межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках.