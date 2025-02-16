В Китае обозначили своё видение мирной сделки по Украине

Китай желает, чтобы решение по Украине было справедливым и обязательным к исполнению всеми сторонами конфликта. Об этом сообщил глава китайского МИД Ван И на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой

«Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется на достижение справедливого, прочного и имеющего обязывающую силу мирного соглашения, приемлемого для всех сторон», — заявил китайский министр.

Он добавил, что Китай и впредь будет «играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса и достижении мира».