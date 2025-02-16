В Китае обозначили своё видение мирной сделки по Украине
Глава МИД КНР Ван И выразил надежду на справедливое соглашение по Украине
Главы МИД Украины и КНР Андрей Сибига и Ван И в Мюнхене. Обложка © X / Andrii Sybiha
Китай желает, чтобы решение по Украине было справедливым и обязательным к исполнению всеми сторонами конфликта. Об этом сообщил глава китайского МИД Ван И на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой
«Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется на достижение справедливого, прочного и имеющего обязывающую силу мирного соглашения, приемлемого для всех сторон», — заявил китайский министр.
Он добавил, что Китай и впредь будет «играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса и достижении мира».
Созданная по инициативе Китая и стран Глобального Юга платформа «Друзья мира» продолжит работать, чтобы сформировать консенсус для содействия переговорам и процессу урегулирования конфликта.
А вот в США считают, что справедливой сделка по Украине станет лишь тогда, когда Америка получит 500 миллиардов долларов ресурсами из украинских земель. Недавно президент Чехии Павел также предложил свой вариант, основанный на «Плане Маршалла», в соответствии с которым восстанавливалась Европа после Второй мировой.