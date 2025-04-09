Путин нарушил протокол на встрече с Ван И в Кремле и восхитил Китай
NetEase: Путин удивил своим поведением в Кремле по отношению к главе МИД Ван И
В манере общения президента России Владимира Путина с главой МИД Китая Ван И нашли скрытое послание Западу. Журналисты из КНР обратили внимание на ряд необычных деталей встречи, состоявшейся 1 апреля, усматривая в них глубокий политический смысл, сообщает китайское издание NetEase.
Во-первых, в отличие от коротких рукопожатий в рамках дипломатического протокола, президент Путин намеренно продлил этот жест во время встречи с Ван И.
Ещё одним показательным моментом, по мнению издания, стал стол, за которым проходили переговоры. В то время как с европейскими лидерами, такими как президент Франции Эмманюэль Макрон и экс-канцлер Германии Олаф Шольц, Путин общался через внушительных размеров стол, то с китайским министром же он вёл беседу за небольшим овальным столиком.
По мнению аналитиков NetEase, Москва, демонстрируя подобные знаки внимания, стремится подчеркнуть особый характер отношений с Пекином, несмотря на усилия Запада внести разлад между двумя странами. И хотя у Путина недавно состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, Китай по-прежнему остаётся для России ключевым партнёром.
Напомним, что встреча российского лидера Владимира Путина с министром иностранных дел Китая Ван И состоялась 1 апреля в Кремле. В рамках беседы президент передал через дипломата дружеский привет председателю КНР Си Цзиньпину и напомнил, что ждёт его в Москве 9 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.