В манере общения президента России Владимира Путина с главой МИД Китая Ван И нашли скрытое послание Западу. Журналисты из КНР обратили внимание на ряд необычных деталей встречи, состоявшейся 1 апреля, усматривая в них глубокий политический смысл, сообщает китайское издание NetEase.

Владимир Путин с главой МИД Китая Ван И. Обложка © kremlin.ru / ТАСС, фотограф Михаил Терещенко

Во-первых, в отличие от коротких рукопожатий в рамках дипломатического протокола, президент Путин намеренно продлил этот жест во время встречи с Ван И.

Владимир Путин с главой МИД Китая Ван И. Обложка © kremlin.ru / ТАСС, фотограф Михаил Терещенко

Ещё одним показательным моментом, по мнению издания, стал стол, за которым проходили переговоры. В то время как с европейскими лидерами, такими как президент Франции Эмманюэль Макрон и экс-канцлер Германии Олаф Шольц, Путин общался через внушительных размеров стол, то с китайским министром же он вёл беседу за небольшим овальным столиком.

По мнению аналитиков NetEase, Москва, демонстрируя подобные знаки внимания, стремится подчеркнуть особый характер отношений с Пекином, несмотря на усилия Запада внести разлад между двумя странами. И хотя у Путина недавно состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, Китай по-прежнему остаётся для России ключевым партнёром.