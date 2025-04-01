Путин передал дружеский привет Си Цзиньпину

Сегодня, 1 апреля, в Кремле прошла встреча российского лидера Владимира Путина с министром иностранных дел Китая Ван И. В ходе беседы президент России передал через дипломата дружеский привет председателю КНР Си Цзиньпину.

«Я очень рад вас снова видеть, и прежде чем начнём беседу, сразу же хочу вас попросить передать дружеский привет председателю Китайской Народной Республики, нашему хорошему другу, господину Си Цзиньпину», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что ждёт китайского коллегу в Москве 9 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Си Цзиньпин станет основным гостем планирующихся торжественных мероприятий. Программа его визита ожидается насыщенной и связанной не только с Днём Победы.

«Надеюсь, что это будет не только связано с участием в торжественных мероприятиях, но это будет ещё и отдельный визит. <...> У нас будет возможность поговорить и о текущем состоянии двусторонних отношений и обсудить наше взаимодействие на международных площадках», — отметил президент РФ.