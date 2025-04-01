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Регион
1 апреля, 13:48

Путин передал дружеский привет Си Цзиньпину

Путин передал привет Си Цзиньпину и напомнил, что ждёт его на 9 Мая в Москве

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / АР

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / АР

Сегодня, 1 апреля, в Кремле прошла встреча российского лидера Владимира Путина с министром иностранных дел Китая Ван И. В ходе беседы президент России передал через дипломата дружеский привет председателю КНР Си Цзиньпину.

«Я очень рад вас снова видеть, и прежде чем начнём беседу, сразу же хочу вас попросить передать дружеский привет председателю Китайской Народной Республики, нашему хорошему другу, господину Си Цзиньпину», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что ждёт китайского коллегу в Москве 9 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Си Цзиньпин станет основным гостем планирующихся торжественных мероприятий. Программа его визита ожидается насыщенной и связанной не только с Днём Победы.

«Надеюсь, что это будет не только связано с участием в торжественных мероприятиях, но это будет ещё и отдельный визит. <...> У нас будет возможность поговорить и о текущем состоянии двусторонних отношений и обсудить наше взаимодействие на международных площадках», — отметил президент РФ.

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Напомним, что ранее глава МИД России Сергей Лавров анонсировал российско-китайский саммит в мае. Текущая встреча российского лидера с Ван И является подготовительной к этой встрече. Место её проведения пока не определено.

Алена Пенчугина
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