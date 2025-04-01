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1 апреля, 11:00

Лавров анонсировал российско-китайский саммит в мае

Лавров: РФ и Китай проведут саммит в мае

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с китайским коллегой Ван И в Москве сообщил о планах проведения российско-китайского саммита в мае. Кроме того, он обсудил перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

В ходе встречи Лавров пояснил, что текущая встреча с главой МИД КНР является подготовительной к грядущему саммиту.

«Встречи Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина всегда придают мощный импульс для развития наших двусторонних отношений, которые благодаря двум лидерам вышли на беспрецедентный уровень и продолжают динамично развиваться по всем направлениям», — сказал Лавров, комментируя отношения между странами.

Место проведения саммита пока не определено.

Напомним, сегодня в Москву прибыл с официальным визитом министр иностранных дел Китая Ван И. Визит запланирован на период с 31 марта по 2 апреля. В ходе встреч планируется обсудить укрепление двусторонних связей между странами, а также актуальные международные проблемы, в том числе ситуацию на Украине. До этого Ван И заявлял, что дружба Москвы и Пекина не зависит от перемен в мире.

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Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Bykova

Мария Любицкая
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