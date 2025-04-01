Лавров анонсировал российско-китайский саммит в мае

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с китайским коллегой Ван И в Москве сообщил о планах проведения российско-китайского саммита в мае. Кроме того, он обсудил перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

В ходе встречи Лавров пояснил, что текущая встреча с главой МИД КНР является подготовительной к грядущему саммиту.

«Встречи Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина всегда придают мощный импульс для развития наших двусторонних отношений, которые благодаря двум лидерам вышли на беспрецедентный уровень и продолжают динамично развиваться по всем направлениям», — сказал Лавров, комментируя отношения между странами.

Место проведения саммита пока не определено.