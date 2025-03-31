Американские власти понимают, насколько сильны связи между РФ и КНР, заявил эксперт

Американские власти понимают, насколько крепки связи между Россией и Китаем. Об этом заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин на совместной конференции дискуссионного клуба «Валдай» и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете (ВКПУ) в Шанхае.

«Есть такая упрощённая точка зрения, что американцы рассчитывают каким-то образом повлиять на отношения РФ и Китая, но они на самом деле довольно реально осознают свои возможности, они понимают, что отношения России и Китая являются очень прочными. Скорее, вопрос состоит в том, что за счет снижения противостояния и противоречий с РФ в Европе, на Ближнем Востоке и в некоторых других точках мира, они [США] могли бы высвободить ресурсы для концентрации усилий на Тихом океане», — сказал Кашин.

По словам эксперта, США особенно обеспокоены развитием ядерного арсенала КНР. Американские аналитики неоднократно пересматривали свои прогнозы о росте китайских ядерных сил. Эти новые оценки, предсказывающие, что к 2035 году Пекин сравняется с Вашингтоном и Москвой по ядерному потенциалу, уже оказывают серьезное влияние на отношения Штатов с союзниками.



В частности, Кашин обратил внимание на переоценку стратегического партнёрства между США и Японией, сопровождающуюся углублением сотрудничества в области ядерного планирования.

С 31 марта по 1 апреля в Шанхае проходит совместная конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. В ней приняли участие свыше 60 ведущих специалистов из РФ и Китая. Участники обсудили актуальные мировые и евразийские проблемы, а также перспективы сотрудничества между Россией и Китаем. Основной темой дискуссий стало «Пространство совместного развития: глобальное и евразийское измерения».