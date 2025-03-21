«Блестяще себя показали»: В Китае восхитились успехами ВКС России на Украине
Tencent: Российские воздушно-космических силы блестяще себя показали на Украине
В Китае отметили заслуги воздушно-космических сил (ВКС) России в конфликте на Украине. В Пекине считают, что российские военнослужащие блестяще себя показали, передаёт портал Tencent.
«Российские воздушно-космических силы блестяще себя показали в украинском конфликте», — сообщает агентство.
Там уточнили, что самолёты РФ могут похвастаться усовершенствованиями, которые дают им преимущество в воздухе. Кроме того, у России есть ракеты, способные преодолевать огромные расстояния. В результате атакованные боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) даже не знали, «откуда им прилетело».
Тем временем ПВО ВСУ часто сбивает своих из-за отсутствия единой системы. Западные системы ПВО никак не вяжутся с советской техникой, которая лежит в основе противовоздушной обороны Украины. Так, из-за отсутствия единой системы распознавания союзников и противников украинцы часто бьют по своим.
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