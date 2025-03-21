В Китае отметили заслуги воздушно-космических сил (ВКС) России в конфликте на Украине. В Пекине считают, что российские военнослужащие блестяще себя показали, передаёт портал Tencent.

«Российские воздушно-космических силы блестяще себя показали в украинском конфликте», — сообщает агентство.

Там уточнили, что самолёты РФ могут похвастаться усовершенствованиями, которые дают им преимущество в воздухе. Кроме того, у России есть ракеты, способные преодолевать огромные расстояния. В результате атакованные боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) даже не знали, «откуда им прилетело».