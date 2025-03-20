Военный лётчик рассказал, почему ПВО Украины часто сбивает свои самолёты

Украинское ПВО часто сбивает союзные самолёты и вертолёты, потому что у них нет единой системы опознавания «свой-чужой». Об этом сообщил в беседе с Инфо24 заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Западные системы ПВО никак не вяжутся с советской техникой, которая лежит в основе противовоздушной обороны Украины. Так, из-за отсутствия единой системы распознавания союзников и противников ВСУ часто бьют по своим, пояснил пилот.

По его словам, сейчас украинские военные докладывают о боевых вылетах лишь тем дежурным силам ПВО, которые покрывают ту территорию, где полетит самолёт. Это создаёт угрозу для «дружественного огня».

«При этом, если в момент вылета истребителя ВСУ происходит пуск наших крылатых ракет, то украинские средства ПВО, подконтрольные пунктам управления из других районов, начинают вести огонь по всем воздушным объектам, среди которых может оказаться самолёт ВСУ», — рассказал эксперт.