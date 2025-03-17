Украинская ПВО сравнялись с Россией по числу сбитых истребителей и вертолётов с «асами» ВСУ
Депутат Рады Безуглая заявила, что половина самолётов ВСУ сбивается ПВО Украины
Украинская система ПВО уничтожила почти половину истребителей и вертолётов ВСУ, так как работает неэффективно. Об этом сказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, комментируя посмертное присвоение звания Героя Украины лётчику F-16 Алексею Месю, который, по её словам, стал одной из жертв собственной системы ПВО.
«Около половины самолётов и вертолётов у нас сбивается собственной ПВО», — написала нардеп в соцсети.
Безуглая напомнила, что киевские власти собирались расследовать гибель пилота, но на протяжении нескольких месяцев никаких официальных заявлений сделано не было. Нардеп призвала украинские власти обратить внимание на проблему, потому что деньги на работу ПВО выделяются не малые, но не только нет эффекта, но и наносится большой вред ВСУ.
Напомним, в августе 2024 года первый украинский пилот F-16 Алексей Месь, который более двух лет обучался на базе НАТО, был уничтожен в Ивано-Франковской области. Сначала Киев обвинил российскую сторону в нанесении удара по аэродрому. Позже депутат Верховной рады Марьяна Безуглая неожиданно заявила, что самолёт «аса» ВСУ сбила ракета украинского Patriot. По её словам, это произошло по ошибке из-за дискоординации между подразделениями ВСУ. В Киеве пообещали провести расследование гибели лётчика, но результаты до сих пор не обнародованы.