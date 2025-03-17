Украинская ПВО сравнялись с Россией по числу сбитых истребителей и вертолётов с «‎асами» ВСУ

Украинская система ПВО уничтожила почти половину истребителей и вертолётов ВСУ, так как работает неэффективно. Об этом сказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, комментируя посмертное присвоение звания Героя Украины лётчику F-16 Алексею Месю, который, по её словам, стал одной из жертв собственной системы ПВО.

«Около половины самолётов и вертолётов у нас сбивается собственной ПВО», — написала нардеп в соцсети.

Безуглая напомнила, что киевские власти собирались расследовать гибель пилота, но на протяжении нескольких месяцев никаких официальных заявлений сделано не было. Нардеп призвала украинские власти обратить внимание на проблему, потому что деньги на работу ПВО выделяются не малые, но не только нет эффекта, но и наносится большой вред ВСУ.