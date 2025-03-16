В Минобороны Британии высказались о перспективах Киева получить истребители Typhoon

Вопрос о передаче Киеву многоцелевых истребителей четвёртого поколения Typhoon не рассматривается Лондоном. Так на соответствующий вопрос члена палаты общин парламента Марка Франсуа ответил заместитель министра обороны Британии Люк Поллард.

Он заявил, что вопрос передачи истребителей Украине неоднократно обсуждался в ведомстве. Поллард напомнил, что ещё в августе 2023 года Дания и Нидерланды объявили о планах передать Украине до 61 истребителя F-16.

«Это количество значительно превышает число истребителей Typhoon первого транша, которые находятся на вооружении Королевских ВВС», — подчеркнул Поллард.

Также заминистра добавил, что после консультаций с Киевом Лондон принял решение сосредоточиться на поддержке поставок европейских истребителей F-16. Кроме того, Великобритания взяла на себя обязательства по обеспечению начальной лётной подготовки украинских пилотов, а также обучению английскому языку техников и будущих лётчиков, которые будут управлять F-16.