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23 марта, 21:37

Президент Бразилии Лула да Силва посетит Россию в мае и встретится с Путиным

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © lula.com.br

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © lula.com.br

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в мае посетит Россию. Помощник президента по международным вопросам Селсу Аморим подтвердил это в интервью бразильской газете Folha de S. Paulo. Он сообщил, что во время визита Лула встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

«Президент приедет в Россию в мае, где у него состоится двусторонняя встреча с Путиным», — отметил Аморим.

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Также в мае Лула отправится в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Лула да Силва сообщил о попытках канцлера Германии Олафа Шольца закупить бразильское оружие для поддержки Украины. Политик подчеркнул, что Бразилиа не собирается продавать вооружение тем, кто намерен убивать граждан России.

Лия Мурадьян
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