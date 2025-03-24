Президент Бразилии Лула да Силва посетит Россию в мае и встретится с Путиным

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в мае посетит Россию. Помощник президента по международным вопросам Селсу Аморим подтвердил это в интервью бразильской газете Folha de S. Paulo. Он сообщил, что во время визита Лула встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

«Президент приедет в Россию в мае, где у него состоится двусторонняя встреча с Путиным», — отметил Аморим.

Также в мае Лула отправится в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.