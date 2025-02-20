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20 февраля, 11:49

Бразилия твёрдо отказала в продаже оружия «тем, кто убивает россиян»

Президент Лула да Силва: Бразилия не будет продавать оружие для убийства россиян

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказался о попытке канцлера Германии Олафа Шольца в январе 2023 года приобрести бразильское оружие для поддержки украинских сил. Политик отметил, что его страна не собирается продавать вооружение тем, кто намерен убивать граждан России.

«Я помню, как премьер-министр Олаф Шольц однажды приезжал к нам и пытался закупить бразильское оружие для отправки в Украину. Я не собираюсь продавать оружие с целью убийства россиян или кого-либо ещё», - сказал бразильский президент на пресс-конференции с премьером Португалии Луишем Монтенегру.

Лула также подчеркнул, что Бразилия будет сохранять нейтралитет в конфликте на Украине.

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Ранее стало известно, что лидеры ЕС работают над списком оружия для ВСУ после раскола из-за отправки войск в Киев. Глава Европейского совета Антониу Кошта лично опрашивает 27 столиц ЕС, чтобы составить список того, что блок готов коллективно предоставить Украине в плане войск и вооружения, что могло бы служить в качестве гарантий безопасности для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения.

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Shutterstock / FOTODOM /Piotr Piatrouski

Марина Фещенко
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