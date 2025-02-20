Бразилия твёрдо отказала в продаже оружия «тем, кто убивает россиян»

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказался о попытке канцлера Германии Олафа Шольца в январе 2023 года приобрести бразильское оружие для поддержки украинских сил. Политик отметил, что его страна не собирается продавать вооружение тем, кто намерен убивать граждан России.

«Я помню, как премьер-министр Олаф Шольц однажды приезжал к нам и пытался закупить бразильское оружие для отправки в Украину. Я не собираюсь продавать оружие с целью убийства россиян или кого-либо ещё», - сказал бразильский президент на пресс-конференции с премьером Португалии Луишем Монтенегру.

Лула также подчеркнул, что Бразилия будет сохранять нейтралитет в конфликте на Украине.