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Регион
10 апреля, 08:26

В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая

Киргизия перенесла празднование Дня Победы на 8 мая из-за визита Жапарова в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Sergey Lakeev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Sergey Lakeev

В Киргизии празднование Дня Победы будет перенесено на 8 мая в связи с визитом президента Садыра Жапарова в Москву, где он примет участие в параде 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера республики Аскат Алагозов.

«Президент Садыр Жапаров примет участие в Параде Победы в Москве 9 мая. По указу президента, праздничные мероприятия в Кыргызской Республике состоятся 8 мая», — приводит его слова РИА «Новости»

Во время Великой Отечественной войны на фронт из Киргизии отправилось более 360 тысяч человек, и около трети из них не вернулись. 72 человека были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них получили это звание дважды. В республике День Победы является государственным праздником и ранее всегда отмечался 9 мая.

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Ранее Life.ru информировал о том, что сербские военнослужащие будут участвовать в Параде Победы в Москве. В этот день столицу посетит президент Александр Вучич. Также лидер Китая Си Цзиньпин согласился принять участие в торжествах 9 мая. Кроме того, премьер-министр Индии Нарендра Моди намерен прибыть в Москву для празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Марина Фещенко
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