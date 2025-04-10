В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая

В Киргизии празднование Дня Победы будет перенесено на 8 мая в связи с визитом президента Садыра Жапарова в Москву, где он примет участие в параде 9 мая . Об этом сообщил пресс-секретарь лидера республики Аскат Алагозов.

Во время Великой Отечественной войны на фронт из Киргизии отправилось более 360 тысяч человек, и около трети из них не вернулись. 72 человека были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них получили это звание дважды. В республике День Победы является государственным праздником и ранее всегда отмечался 9 мая.