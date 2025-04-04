Президент Киргизии Жапаров посетит Парад Победы в Москве на 9 Мая
Садыр Жапаров. Обложка © ТАСС / Кормилицына Кристина
Глава Республики Кыргызстан Садыр Жапаров собирается посетить Москву на 9 Мая, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь киргизского президента Аскат Алагозов.
«Президент поедет в Москву на празднование [80-летия Победы]», — приводит ТАСС слова представителя главы Киргизии.
Тем временем в столице Киргизии Бишкеке Парад Победы пройдёт 8 мая. В годы Великой Отечественной в этой республике проживало около 1 миллиона жителей, 360 тысяч из которых отправились защищать страну на фронт. Почти каждый третий из них не вернулся домой.
Известно, что в этом году парад Победы в Москве посетит множество азиатских политиков, а также представители Израиля, сербский президент Вучич, премьер Словакии Фицо, глава Венесуэлы Мадуро, китайский лидер Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Моди.