Письмо в Азию: В МИД РФ раскрыли детали подготовки к параду на 80-летие Победы
Замминистра МИД Руденко: Ряд лидеров Азии приглашены на 80-летие Дня Победы
Лидеры ряда азиатских стран приглашены принять участие в масштабном праздновании 80-летия Дня Победы. Об этом сообщил заместитель руководителя МИД РФ Андрей Руденко.
«Много лидеров из Азии приглашены на военный парад, но пока этот список формируется», — заявил Руденко в беседе с ТАСС.
По его словам, итоговый список гостей опубликует Администрация Президента РФ.
Ранее стало известно, что Израиль намерен отправить своих представителей на Парад Победы в Москву. По мнению политологов, приехать в российскую столицу намерен и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Приглашён был и лидер Венесуэлы Николас Мадуро, а готовность прибыть уже высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Life.ru