Письмо в Азию: В МИД РФ раскрыли детали подготовки к параду на 80-летие Победы

Лидеры ряда азиатских стран приглашены принять участие в масштабном праздновании 80-летия Дня Победы. Об этом сообщил заместитель руководителя МИД РФ Андрей Руденко.

«Много лидеров из Азии приглашены на военный парад, но пока этот список формируется», — заявил Руденко в беседе с ТАСС.