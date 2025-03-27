Путин наградил Ким Чен Ына медалью в честь 80-летия Победы в ВОВ

Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына наградили юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» по указу президента России Владимира Путина. Уточняется, что Ким Чен Ын внёс вклад в сохранение памяти о советских гражданах, погибших и похороненных на территории КНДР.

«27 марта во дворце съездов «Мансудэ» состоялась церемония передачи медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945», которой по указу президента Российской Федерации от 2 сентября 2024 года удостоен <...> Ким Чен Ын», — рассказало посольство Пхеньяна.

Медаль, по словам посла России Александра Мацегоры, является символом сотрудничества и партнёрства РФ и КНДР. Награда была передана заместителю председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Кан Юн Соку.