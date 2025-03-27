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Регион
27 марта, 12:02

Путин наградил Ким Чен Ына медалью в честь 80-летия Победы в ВОВ

Ким Чен Ын получил медаль от РФ «80 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына наградили юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» по указу президента России Владимира Путина. Уточняется, что Ким Чен Ын внёс вклад в сохранение памяти о советских гражданах, погибших и похороненных на территории КНДР.

«27 марта во дворце съездов «Мансудэ» состоялась церемония передачи медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945», которой по указу президента Российской Федерации от 2 сентября 2024 года удостоен <...> Ким Чен Ын», — рассказало посольство Пхеньяна.

Медаль, по словам посла России Александра Мацегоры, является символом сотрудничества и партнёрства РФ и КНДР. Награда была передана заместителю председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Кан Юн Соку.

Ранее стало известно, что Россия готовится к визиту Ким Чен Ына. Стороны также готовятся к предстоящему визиту главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пхеньян. На встрече будет продолжен стратегический диалог с КНДР.

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Life.ru

Полина Никифорова
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