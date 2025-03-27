В МИД заявили о подготовке к визиту лидера КНДР в Россию

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию находится в процессе подготовки, сообщил журналистам замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Подготовка всегда у нас ведётся. Я там сам был в КНДР буквально две недели назад, и мы обсуждали в том числе этот вопрос», — указал он в беседе с журналистами.

Руденко отметил, что стороны также готовятся к предстоящему визиту главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пхеньян. На встрече будет продолжен стратегический диалог с КНДР, который был начат ещё в октябре 2024 года во время визита в Москву главы МИД КНДР Цой Сон Хи.