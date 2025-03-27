В МИД заявили о подготовке к визиту лидера КНДР в Россию
Замглавы МИД Руденко: В России проводится подготовка к визиту Ким Чен Ына
Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru
Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию находится в процессе подготовки, сообщил журналистам замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Подготовка всегда у нас ведётся. Я там сам был в КНДР буквально две недели назад, и мы обсуждали в том числе этот вопрос», — указал он в беседе с журналистами.
Руденко отметил, что стороны также готовятся к предстоящему визиту главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пхеньян. На встрече будет продолжен стратегический диалог с КНДР, который был начат ещё в октябре 2024 года во время визита в Москву главы МИД КНДР Цой Сон Хи.
А ранее Life.ru писал, что Андрей Руденко 16 марта встретился с главой МИД КНДР в Пхеньяне. На встрече царила дружественная атмосфера. Стороны обсудили кооперацию в соответствии с духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.