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27 марта, 08:16

В МИД заявили о подготовке к визиту лидера КНДР в Россию

Замглавы МИД Руденко: В России проводится подготовка к визиту Ким Чен Ына

Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru

Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию находится в процессе подготовки, сообщил журналистам замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Подготовка всегда у нас ведётся. Я там сам был в КНДР буквально две недели назад, и мы обсуждали в том числе этот вопрос», — указал он в беседе с журналистами.

Руденко отметил, что стороны также готовятся к предстоящему визиту главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пхеньян. На встрече будет продолжен стратегический диалог с КНДР, который был начат ещё в октябре 2024 года во время визита в Москву главы МИД КНДР Цой Сон Хи.

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А ранее Life.ru писал, что Андрей Руденко 16 марта встретился с главой МИД КНДР в Пхеньяне. На встрече царила дружественная атмосфера. Стороны обсудили кооперацию в соответствии с духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Дарья Нарыкова
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