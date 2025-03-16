Замминистра иностранных дел РФ Руденко встретился с главой МИД КНДР в Пхеньяне
Российская делегация обсудила партнёрство с КНДР в Пхеньяне. Обложка © ЦТАК
Переговоры между делегациями России и Северной Кореи состоялись в Пхеньяне. Участие в них приняли заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщило ЦТАК. По данным агентства, на встрече царила дружественная атмосфера.
«На переговорах обсудили кооперацию в соответствии с духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве и договорённостями, которые были достигнуты на историческом саммите в июне», — отметили в агентстве.
Напомним, что российская делегация прибыла в Пхеньян днём ранее. Первым делом дипломаты посетили монумент «Освобождение», посвящённый воинам-красноармейцам, и возложили к памятнику цветы.