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16 марта, 05:03

Замминистра иностранных дел РФ Руденко встретился с главой МИД КНДР в Пхеньяне

Российская делегация обсудила партнёрство с КНДР в Пхеньяне. Обложка © ЦТАК

Российская делегация обсудила партнёрство с КНДР в Пхеньяне. Обложка © ЦТАК

Переговоры между делегациями России и Северной Кореи состоялись в Пхеньяне. Участие в них приняли заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщило ЦТАК. По данным агентства, на встрече царила дружественная атмосфера.

«На переговорах обсудили кооперацию в соответствии с духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве и договорённостями, которые были достигнуты на историческом саммите в июне», — отметили в агентстве.

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Напомним, что российская делегация прибыла в Пхеньян днём ранее. Первым делом дипломаты посетили монумент «Освобождение», посвящённый воинам-красноармейцам, и возложили к памятнику цветы.

Антон Голыбин
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