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15 марта, 04:52

Делегация МИД России во главе с Андреем Руденко прибыла в Пхеньян

Андрей Руденко и представители МИД КНДР. Обложка © ЦТАК

Андрей Руденко и представители МИД КНДР. Обложка © ЦТАК

Делегация МИД РФ прибыла в столицу КНДР с рабочим визитом, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Группу дипломатов возглавил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

«В международном аэропорту Пхеньяна делегацию встречали сотрудники МИД [КНДР] и чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР [Александр Мацегора]», — говорится в сообщении.

После прибытия делегация посетила монумент «Освобождение», посвящённый воинам-красноармейцам, и возложила к памятнику цветы.

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А ранее стало известно, что Владимир Путин пригласил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву на Парад Победы. Такое предложение глава Кремля озвучил коллеге в ходе телефонного разговора.

Тимур Хингеев
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