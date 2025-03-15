Делегация МИД России во главе с Андреем Руденко прибыла в Пхеньян

Делегация МИД РФ прибыла в столицу КНДР с рабочим визитом, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Группу дипломатов возглавил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

«В международном аэропорту Пхеньяна делегацию встречали сотрудники МИД [КНДР] и чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР [Александр Мацегора]», — говорится в сообщении.

После прибытия делегация посетила монумент «Освобождение», посвящённый воинам-красноармейцам, и возложила к памятнику цветы.