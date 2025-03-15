Делегация МИД России во главе с Андреем Руденко прибыла в Пхеньян
Андрей Руденко и представители МИД КНДР. Обложка © ЦТАК
Делегация МИД РФ прибыла в столицу КНДР с рабочим визитом, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Группу дипломатов возглавил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
«В международном аэропорту Пхеньяна делегацию встречали сотрудники МИД [КНДР] и чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР [Александр Мацегора]», — говорится в сообщении.
После прибытия делегация посетила монумент «Освобождение», посвящённый воинам-красноармейцам, и возложила к памятнику цветы.
А ранее стало известно, что Владимир Путин пригласил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву на Парад Победы. Такое предложение глава Кремля озвучил коллеге в ходе телефонного разговора.